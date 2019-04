Nuestro código ético para las elecciones municipales 2019

Nación Andaluza somos un partido que lucha por una Andalucía independiente, socialista y feminista. Nuestros objetivos y nuestra forma de proceder como organización exigen un alto grado de entrega a nuestra militancia.

De cara a los comicios municipales queremos ser más exigentes aun con nuestras candidatas. Por eso todas las integrantes de nuestras listas electorales en las candidaturas de Nación Andaluza en las elecciones municipales del 26 de mayo tendrán que suscribir el siguiente código ético:

CÓDIGO ÉTICO ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Para Nación Andaluza este código de conducta es un arma de ejemplificación de nuestro proyecto político. Las instituciones están concebidas como mecanismo de perpetuación de la hegemonía de la burguesía. Nuestro reto es convertirlas en altavoces de difusión de nuestras propuestas revolucionarias. Nos enfrentamos a poderes constituidos al servicio de las oligarquías locales y del capitalismo global, nosotras debemos ser una fuerza destituyente que, desde la base, sacudamos los cimientos del sistema. Nuestro papel como cargos electos de Nación Andaluza es levantar las alfombras para encontrar la corrupción que es una forma más de expoliación y explotación. Los cargos electos de la izquierda independentista no venimos a gestionar la miseria, sino a violentar sus leyes españolas para que ninguna ley esté por encima de la voluntad popular.

Los ejes de nuestra conducta política y nuestro código ético -de obligado cumplimiento para la militancia y especialmente para los cargos electos de Nación Andaluza- son los que siguen.

Me comprometo a cumplirlos y para ello firmo en cada una de estas hojas siendo plenamente consciente de la responsabilidad que contraigo:

1.- DEMOCRACIA POPULAR

1.1. El programa en cada localidad se discutirá en asambleas abiertas con las vecinas donde podrán traer aportaciones para ser debatidas.

1.2. Nuestras concejalas en el día a día seguirán el programa de Nación Andaluza y el código ético. El incumplimiento de cualquiera de ellos produciría la suspensión inmediata de su actividad como representante en la institución quedando la asamblea local como responsable de dicha actividad y de la deliberación sobre los pasos a seguir.

1.3. En decisiones estratégicas será la asamblea local, o bien está podrá decidir delegar su decisión a la asamblea abierta vecinal de la candidatura, quien fije la posición a seguir. En dicha asamblea abierta las concejalas y los cargos de libre designación tendrán voz pero no voto.

1.4. La soberanía popular no es delegación. Nuestros valores son los de la democracia popular, la participación directa, el control en la toma de decisiones, el rendimiento de cuentas, el cumplimiento del programa y la revocabilidad. El sujeto político no es una élite progresista, es el conjunto de las vecinas que de esta manera no son consumidoras de política sino sujetos políticos. La decisión colectiva permite además que sea imposible la presión de los lobbies sobre nuestras concejalas ni de las formaciones políticas del sistema. Se decidirán a lo largo de la legislatura en asambleas abiertas vecinales presupuestos, subvenciones, proyectos urbanísticos, uso del espacio público, políticas de alianzas, etc.

1.5. Potenciaremos la autoorganización popular sin colonizar los movimientos sociales. Impulsaremos ILP para modificar las Ordenanzas Municipales. Propugnaremos ante incumplimientos continuados de sus funciones referendums revocatorios.

1.5. Si el proceder de una concejala de Nación Andaluza entra en contradicción con nuestra lucha o nuestro programa deberá dimitir. Ningún cargo electo pasará a condición de concejala no adscrita.

1.6. Nuestras cargos electos no son delegadas, son portavoces que devuelven al pueblo el poder de decisión. Esos estarán obligados a realizar rendiciones de cuentas de su actividad institucional en asamblea vecinal abierta como mínimo de manera bimestral.

2.- NUESTRA CONDUCTA

2.1. No aceptaremos ni donaciones, ni regalos, ni trato de favor de ningún grupo de poder, ni particulares, ni empresas públicas ni privadas. No solicitaremos financiación bancaria para la realización de nuestra campaña.

2.2. Si el Ayuntamiento tiene cualquier tipo de prebenda o privilegio: pines de oro, visa, móviles de alta gama,descuentos, regalos de entradas, utilización privativa de espacios públicos… Las concejalas de Nación Andaluza no las aceptarán e intentaremos se supriman.

2.3. La austeridad es revolucionaria. Cualquier dieta diaria fija o gasto de representación que tenga fijado cualquier Ayuntamiento sera abonado a la asamblea local. Las concejalas cobrará los gastos profesionales (previo ticket) si son comidas de menú, alojamientos de 1 o 2 estrellas y viajes en clase turista.

2.4. Nuestros cargos electos además de su declaración inicial y final de bienes harán una anual a presentar a la asamblea vecinal abierta.

3.- NO AL MODELO DE POLÍTICAS PROFESIONALES

3.1. Nuestros cargos electos y cargos de libre designación podrán ejercer sus responsabilidades durante un máximo de 8 años, 2 mandatos en la misma institución, pudiendo ejercer de manera consecutiva un tercero en otra institución de manera excepcional. Pasados los mismos durante 8 años no podrán presentarse en candidaturas de ningún tipo en Nación Andaluza ni cargos de libre designación.

3.2. La máxima percepción de nuestros electos o de libre designación será de 1350 e netos (12 pagas mensuales), es decir 1,5 veces el SMI. Si en un municipio es inferior se percibirá el mismo siempre que la situación financiera de la organización lo permita, y si es superior Nación Andaluza percibirá el resto. En el momento de efectuar declaración de IRPF Nación Andaluza asumirá cualquier sobrecoste fiscal derivado de Hacienda debido a que el ayuntamiento declarará el pago al concejal como percibido por el mismo. Es decir la concejala que cobre 1350 e pagará lo que le corresponda por el salario que realmente percibe.

3.3. Nuestras concejalas asistirán a asambleas y luchas de movimientos sociales que serán prioritarias en su agenda.

4.- LAS SUBVENCIONES DADAS POR AYUNTAMIENTO

4.1. Todos los grupos municipales reciben subvenciones del ayuntamiento según su representación. Detallaremos en que se gasta cada euro.

4.2. Sufragaremos gastos para hacer difusión de nuestro trabajo político pero el sobrante se destinará a proyectos de movimientos sociales que fomenten la autoorganización y el poder popular.

5.- LOS PROVEEDORES

5.1. Las candidaturas abrirán cuentas en banca ética o en Caja Rurales (como sociedades cooperativas) para recibir los ingresos de las subvenciones siempre que sea posible.

5.2. No se aceptarán donaciones ni créditos de proveedores. Las cuentas donde perciban sus ingresos cargos electos y cargos de libre designación también serán de banca ética siempre que sea posible.

5.3. Los proveedores serán siempre que sea posible de la economía social y solidaria y de no ser posible autónomos, cooperativas o pequeñas empresas de la comarca.

5.4. No se adquirirá nada cuya procedencia no siga unos protocolos de condiciones laborales dignas.

6.-LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

6.1. No solo no admitiremos regalos ni donaciones sino que denunciaremos los de los demás.

6.2. Cualquier irregularidad que detectemos,una vez documentada,se llevará a fiscalía y, en su caso, con el dinero de las subvenciones se sufragarían acusaciones particulares.

6.3. Los cargos electos de Nación Andaluza tendrán especial control a las subvenciones y a los contratos de externalización de servicios oponiéndose siempre a las mismas. Se fiscalizarán las subvenciones para que se usen para la finalidad solicitada y se exigirá el cumplimiento de los pliegos de condiciones en los contratos de prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas, agua, servicio atención domiciliaria, limpieza, etc.

Para que conste a todos los efectos, firmo esta declaración en ___________, a ____de abril de 2019.

Firmado:___________________________