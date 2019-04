Nación Andaluza ante la IV marcha a la base de Viator.

Por la desmilitarización de Andalucía ¡Ni OTAN ni Viator ni ejército español!

Este domingo 7 de Abril, la militancia de Nación Andaluza participaremos en la IV Marcha a la base militar española de Viator. Emplazamos a toda la población almeriense y andaluza a participar en la marcha por el desmantelamiento de la base militar española en Viator y contra la utilización de nuestro territorio como plataforma desde la que se agrede a otros pueblos.

Ante la militarización imperialista del Mediterráneo y el papel de Andalucía como portaaviones de la OTAN -ejemplarizada en la existencia y ampliación contínua de bases militares españolas, yankees y británicas en nuestro suelo- vemos la necesidad de una Andalucía desmilitarizada que no sea apoyo de los intereses de las oligarquías en los conflictos que -en la actual etapa imperialista caracterizada por un capitalismo senil y por ello más rapaz que nunca- despliega por todo el planeta. Nuestro papel se ejemplifica en la llegada del mando de la operación “Atalanta” a la base naval de Rota para controlar las aguas del océano Índico hace tan sólo hace unos días. O en los continuos ofrecimientos de Pablo Casado (PP) en los últimos meses a los EEUU para establecer la base de su VI Flota de la US Navy en Rota.

La ausencia de soberanía andaluza, ha provocado que el Estado español “venda” el territorio andaluz a las políticas bélicas de EE.UU y Reino Unido, convirtiendo nuestro territorio en una gran base militar. En el año 1986 el PSOE nos engañaba y nos metía en la OTAN mediante un referéndum en el que se hacía referencia a la no entrada del Estado español en la estructura militar de la OTAN. La complicidad de los partidos parlamentarios españoles con las políticas belicistas de la OTAN ha provocado el incumplimiento del Referendum del 86. Por ello decimos que todas las bases andaluzas al servicio de la OTAN son ilegales e inmorales.

La Brigada Alfonso XIII, con base en Viator, fue declarada en el 2017 “Fuerza de alta

disponibilidad” al servicio de la OTAN. Esto significa que desde Almería se están desplegando fuerzas militares que participan en la agresión a otros países, poniendo en peligro a la población almeriense por las posibles respuestas de los países agredidos. Almería se ha convertido en “objetivo militar” y su población corre el riesgo de sufrir las consecuencias de una guerra que las andaluzas no hemos decidido y cuyos beneficiarios, como siempre, son las grandes corporaciones multinacionales que se lucran de las guerras y los desastres humanitarios.

Solo desde una Andalucía soberana con un Estado Independiente podremos decidir sobre nuestro territorio y sobre los usos a los que destinamos el mismo. La solución al “peligro bélico” que sufre Andalucía nunca va a llegar desde el Estado español. El Estado español es una estructura institucional fruto de nuestra conquista y la usurpación de nuestra soberanía. Por estos motivos NACIÓN ANDALUZA aboga por una República Andaluza de Trabajadoras fuera de la OTAN, de la UE y del euro. Una Andalucía en paz con todos los países del mundo donde sólo se ejercerá la autodefensa como manera de preservar nuestra soberanía como Pueblo Trabajador Andaluz.

¡FUERA BASES MILITARES ESPAÑOLAS, ESTADOUNIDENSES Y BRITÁNICAS DE ANDALUCÍA!

¡NI OTAN NI VIATOR NI EJERCITO ESPAÑOL!

Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.

En Andalucía, a 4 de abril de 2019.