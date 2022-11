Saludo al pueblo trabajador gaditano por el primer aniversario de la Huelga del Metal.

Estimadas compañeras,

Desde Nación Andaluza queremos enviaros un fraternal saludo en este primer aniversario de la huelga del metal de Cádiz. Lo limitado de nuestras fuerzas no nos permiten que podamos estar con vosotras en Río San Pedro en el número y con la energía que merecéis, pero desde la Permanente de la Comisión Nacional de nuestro partido queremos enviaros este mensaje de reconocimiento a la lucha que la clase obrera gaditana -punta de lanza del Pueblo Trabajador Andaluz- entabló hace un año en defensa de un convenio digno para el sector.

En estos días hemos conocido como la fiscalía ha desestimado vuestra denuncia contra la desproporcionada actuación de la Policía española. Otra noticia más que pone de relieve como el Estado solo sabe usar palo contra las legítimas reivindicaciones de la clase obrera, que en un país como Andalucía se agravan dado nuestro papel de colonia interior en forma de tasa de paro del tercer mundo, precariedad laboral galopante, salarios de miseria…

Frente a esta situación nosotras pensamos que Cádiz, hace un año, le dijo a toda Andalucía y a toda la clase obrera mundial cual es el camino. Frente a la zanahoria que representan los cantos de sirena de la izquierda “de su majestad” la clase obrera gaditana no se amilanó frente a los explotadores. Y quizás esta lucha no se ganó como nos hubiera gustado, pero no nos derrotaron como ellos esperaban.

La guerra que vivimos en nuestras carnes, la guerra de clases, continúa. Y la clase obrera andaluza tiene un valioso referente en la huelga del metal de Cádiz.

Un abrazo revolucionario a todas.

¡Viva la lucha obrera!

¡Viva Andalucía independiente y socialista!

Permanente de la Comisión nacional de Nación Andaluza.

26 de noviembre de 2022.