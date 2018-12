Nación Andaluza ante el 4D-Día Nacional de Andalucía: Desde Fermín Salvochea a M.J. García Caparrós.

El 4 de diciembre de 1977 más de 2 millones de andaluzas salían a las calles de nuestra nación para exigir autogobierno y el acceso de Andalucía a una autonomía plena.

La elección de esta fecha no fue casual. Los organizadores e impulsores de las manifestaciones del 77 quisieron unir la reivindicación de autogobierno con las demandas históricas andaluzas en pos de la soberanía.

Las manifestaciones del 77 enlazan con la Rebelión andaluza de 1868, donde un 4 de

diciembre las milicias populares gaditanas de los “Voluntarios de la Libertad”, dirigidas por Fermín Salvochea se levantan contra el Estado español y proclaman la República Federal Andaluza”. El movimiento insurreccional se extiende rápidamente por Andalucía, siendo reprimido brutalmente por el ejército español. Más de tres mil asesinados y miles de encarcelados fue la condena a Andalucía por reclamar su autogobierno.

El 4 de diciembre del 77 Andalucía tampoco se libra de la represión del Estado español, siendo asesinado por las Fuerzas de Seguridad del Estado el malagueño García Caparrós de un disparo por la espalda. La historia nos enseña que cada vez que el pueblo andaluz reclama su derecho a la soberanía, el Estado español responde con la máxima violencia de la que puede hacer gala: el asesinato, la represión policial, judicial y política. Ya pasó en el 36 con el asesinato de Blas Infante, o en el 76 con el de Javier Verdejo cuando la juventud andaluza se oponía al neofranquismo que se estaba preparando.

Pero la represión contra las andaluzas insumisas que no aceptan la actual situación colonial que sufre el pueblo andaluz sigue estando vigente. La Ley Mordaza, que los gobiernos y partidos “progresistas” españoles no se atreven a derogar, condenó al andaluz Fran Molero a pena de cárcel por exigir los derechos más elementales.

Para NACIÓN ANDALUZA el 4 de diciembre no es un día de fiesta ni celebramos nada. Es un día de lucha por la soberanía y por los derechos de la clase trabajadora y clases populares; un día para luchar por la República Andaluza de Trabajadores; por la libertad de Fran Molero y de todas las represaliadas por el Estado español, por todas las paradas, por las trabajadoras precarias, por los miles de andaluces en situación o riesgo de pobreza, por nuestros jubilados, por una educación y una sanidad de calidad, por el derecho a la vivienda…

Sin embargo, somos conscientes que el camino no es fácil, que la lucha, la constancia y el sacrificio van a ser los valores que nos van hacer avanzar hacia los objetivos de una Andalucía Libre.

Y aunque NACIÓN ANDALUZA está presente en las elecciones del próximo día 2 de diciembre y el voto de la Andalucía rebelde puede ser un espaldarazo a nuestra línea política, el futuro de Andalucía no se está jugando en las urnas. Pasa por las luchas en las calles, en los tajos de trabajo, en los centros de enseñanza, codo con codo con la clase trabajadora y enfrentando al Estado y sus instituciones con desobediencia y con la voluntad de caminar hacia la Liberación de Andalucía.

Por estos motivos estaremos hoy en Málaga conmemorando el Día Nacional de Andalucía y por eso llamamos a toda nuestra militancia, adheridas y simpatizantes a asistir conmemorando los sucesos del 4 de diciembre del 1868 y 1977, recordando a Fermín Salvoechea, a M.J. García Caparrós y a todas aquellas andaluzas que han sufrido la represión del Estado español.

Asimismo llamamos a todas las andaluzas en Catalunya y aliadas de la causa nacional andaluza en los Países Catalanes a participar en el acto que tendrá lugar mañana día 1 de diciembre en l’Hospitalet de Llobregat organizado por Nación Andaluza, la CUP , el sindicato COS y Feminisme Revolucionari de l’Hopsitalet.

¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE, SOCIALISTA Y FEMINISTA!

¡HACIA LA LIBERACIÓN DE ANDALUCÍA!

Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.

Andalucía, 29 de noviembre de 2018.