Defendamos al profesorado andaluz ¡Por un sistema educativo andaluz!

Realización de una prueba específica de conocimientos de geografía, lingüística, literatura, biología, patrimonio, cultura… andaluzas a las aspirantes no andaluzas. Las aspirantes andaluzas a una plaza de profesora, conocedoras de estos contenidos por haber estudiado en el sistema educativo de Andalucía o vivido en este país, se encuentran con una situación de inferioridad ante aquellas aspirantes foráneas que no los poseen, pero que tampoco los necesitan, porque no les serán demandados en un proceso selectivo que en nada tiene en cuenta las especificas necesidades andaluzas. El resultado de este modelo erróneo que práctica la consejería es que el alumnado andaluz se encontrará con más docentes de Geografía e Historia que no conocen la Geografía e Historia de Andalucía, docentes de lengua y literatura que no están familiarizados con la modalidad lingüística andaluza, profesores de dibujo o de arte desconocedores del patrimonio cultural andaluz… Y que corren el riesgo estigmatizar al alumnado andaluz por “no hablar bien” o por cualquier otro aspecto de nuestra forma de ser que es ignorado o considerado “menor”, “superfluo” o “prescindible”.