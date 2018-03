Nación Andaluza con las reivindicaciones del profesorado interino andaluz. Quienes están se quedan.

Nación Andaluza apoya la huelga del profesorado interino andaluz de dos semanas que comienza el 12 de marzo. Asimismo denuncia la política precarizadora de la Junta, demanda la estabilización del profesorado interino y solicita la realización de una prueba específica de conocimientos de geografía, lingüística, literatura, biología, patrimonio, cultura… andaluzas a los aspirantes no andaluces/zas.

El próximo lunes 12 de marzo el profesorado interino andaluz inicia una huelga educativa de ámbito nacional andaluz de dos semanas en defensa de sus derechos y contra el ERE encubierto que desde el Ministerio de Educación con la colaboración de la Consejería de Educación se pretende llevar a cabo en los próximos procesos de selección.

Desde Nación Andaluza consideramos injustificable la alta cantidad de trabajadores interinos en el sistema educativo andaluz. La Junta abusa de los contratos de interinidad porque le resulta más barato generalizando la precariedad entre el profesorado andaluz. El colectivo interino lleva años realizando el mismo trabajo que el funcionariado, pero carecen de los mismos derechos, como la lamentable situación de las compañeras embarazadas que no disponen de los mismos permisos de maternidad ni cuidado de hijos que el personal funcionario o la no percepción de complementos salariales por el desempeño de tareas específicas.

Nación Andaluza apoyamos la estabilización del personal interino y la reivindicación de aplicación del artículo 61.6 del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) que permite, en casos excepcionales, el acceso por concurso a la funcionarización. Asimismo consideramos de justicia una modificación del sistema de acceso para el profesorado interino que haya superado la fase de oposición en convocatorias previas a través de un concurso de méritos.

Para el proceso selectivo que se va a realizar en junio de este año reivindicamos la realización de una prueba específica de conocimientos de geografía, lingüística, literatura, biología, patrimonio, cultura… andaluzas a los aspirantes no andaluces/zas. Las aspirantes andaluzas a una plaza de profesora, conocedoras de estos contenidos por haber estudiado en el sistema educativo de Andalucía o vivido en este país, se encuentran con una situación de inferioridad ante aquellas aspirantes foráneas que no los poseen, pero que tampoco los necesitan, porque no les son demandados en el proceso selectivo tal y como está ahora configurado. Además consideramos que esta propuesta viene a luchar contra el dramático diferencial crónico de desempleo que sufre el país andaluz- en general y especialmente entre las tituladas universitarias- en relación a la media del Estado español.

Por todo ello desde Nación Andaluza apoyamos las reivindicaciones y movilizaciones del profesorado interino andaluz. Asimismo llamamos a nuestra militancia, adheridas y simpatizantes del sector educativo a secundar la huelga del profesorado del 12 al 23 de marzo y sumarse a las movilizaciones que tengan lugar por la estabilización del profesorado interino andaluz.

¡Quienes están se quedan!

¡Por una educación pública, andaluza, gratuita, laica y de calidad!

Permanente de la C.N. de Nación Andaluza

Andalucía, 9 de marzo de 2018.